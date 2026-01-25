«Юность» и другие хиты группы Dabro прозвучат в Пскове

Группа Dabro, чьи песни давно превратились в народные хиты, приедет в Псков с большим сольным концертом. 12 февраля в Ледовом дворце прозвучат знаковые композиции дуэта — от «Юности» до «Услышит весь район».

Выступление пройдёт в рамках тура «Мой путь», посвящённого творческому пути артистов.

Dabro — обладатели престижных музыкальных наград, среди которых премия МУЗ‑ТВ (в номинации «Прорыв года»), «Песня года» и «Золотой граммофон».

Начало мероприятия в 19:00 по адресу: улица Балтийская, дом 11, деревня Борисовичи Псковского округа.