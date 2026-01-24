Выставка к 120-летию археолога Григория Гроздилова в Пскове работает последние дни

В главном здании псковского музея (улица Некрасова, 7) последние дни работает выставка «Григорий Павлович Гроздилов: к 120-летию со дня рождения», сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото: Псковский музей-заповедник

На ней представлены копии уникальных архивных документов, содержащих информацию о семье советского ученого и археолога Гроздилова, его учебе в Ларинской гимназии Санкт-Петербурга и Ленинградском государственном университете.

Посетители могут увидеть предметы археологии, найденные и исследованные ученым в 1950-е – начале 1960-х годов в Пскове, письма, адресованные директору Псковского музея Ивану Николаевичу Ларионову и научному сотруднику Леониду Алексеевичу Творогову.

Партнерами выставочного проекта стали Центральный государственный архив Санкт-Петербурга, Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга и Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации.