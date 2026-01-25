 
Культура

На объектах Псковского музея-заповедника 27-29 января пройдут санитарные дни

Санитарные дни на объектах Псковского музея-заповедника пройдут 27, 28, 29 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Во вторник, 27 января, для посещение будут закрыты: Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, главное здание Псковского музея-заповедника, картинная галерея, Поганкины палаты (работают до 15:00), Приказная палата Псковского кремля, Власьевская башня, Плоская башня, Мемориальный музей-квартира Ю.П. Спегальского, музей-квартира В.И. Ленина, музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова, музей-усадьба М.П. Мусоргского, музей-усадьба С.В. Ковалевской, музей истории города Печоры.

В среду, 28 января, санитарный день пройдет во Дворе Постникова и Палатах у Сокольей башни.

29 января не будут доступны Варлаамовская и Высокая башни.

«Просим учитывать данную информацию при планировании посещения объектов музея», - обратились к псковичам представители музея.
