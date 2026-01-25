В Пскове откроется выставка графики ленинградского художника Игоря Майорова

В Центральной городской библиотеке Пскова 30 января состоится открытие выставки графики «Легкость фантазии, тяжесть бытия» ленинградского художника Игоря Майорова (1946–1991). Куратором проекта выступил Григорий Лютый, сообщили в библиотеке.

Фото здесь и далее: Центральная городская библиотека города Пскова

Экспозицию предоставила петербургская журналистка, писательница и художница Ирина Дудина. В день открытия она выступит с рассказом о художественной богеме Ленинграда 1980-х годов.

«Игорь Майоров – один из самых загадочных представителей неофициального ленинградского искусства. Причина в том, что главный дар художника – быть великим мистификатором – до сих пор не обрел однозначной оценки. Увлекаясь творчеством великих мастеров, он создавал множество своих работ в их стиле. Его личность в постмодернистскую эпоху "невыносимой легкости бытия" словно распалась на множество стилей, в которых трудно выделить основной, где-то это подражания, игры, а где-то пересмешки, внедрения. Майоров обладал уникальным даром – растворяться в личности любимого художника. Потрясенный однажды работами Анатолия Зверева, он стал учиться его художественной манере и создавать свои графические листы в стиле учителя. Дружба двух художников оказалась судьбоносным сплетением», – полагает Ирина Дудина.

Работы Игоря Майорова хранятся в коллекциях Мстислава Ростроповича, Майи Плисецкой, Сергея Михалкова, Пола Маккартни, Жака Ширака, Валентины Терешковой. После смерти художника его произведения выставлялись в Гамбурге, Мюнхене, Хельсинки, Париже и Вене.

Выставка «Легкость фантазии, тяжесть бытия» продлится в библиотеке до 20 февраля.