Из-за травмы актрисы изменили репертуар псковского театра

Для зрителей, купивших билеты на спектакли «Баба Шанель», «Пиковая дама», «Зойкина квартира» и «Говорит Москва» в январе и феврале, Псковский академический театр драмы имени Александра Пушкина объявляет: в связи с травмой актрисы вносят срочные изменения в репертуар.

Спектакль «Баба Шанель» 31 января в 19:00 на малой сцене заменят на «Каинова печать» (18+).

6 февраля в 19:00 вместо «Пиковой дамы» покажут спектакль «Метель».

Спектакль «Пиковая дама» 12 февраля в 19:00 на малой сцене перенесут на 24 апреля в 19:00.

14 февраля в 19:00 на малой сцене снова заменят «Бабу Шанель» на «Каинова печать» (18+).

22 февраля в 15:00 на малой сцене вместо «Бабы Шанель» пройдет спектакль «Амфитрион», а на основной сцене в 19:00 вместо «Зойкиной квартиры» покажут «Ревизор».

Спектакль «Говорит Москва» в Новом зале театра 22 февраля в 19:00 перенесут на 22 марта в 19:00.

Все билеты останутся действительными. «В случае, если вам не подходит замена или перенос, вы можете сдать билеты по месту покупки до начала замененного мероприятия (в кассу театра или онлайн)», - подчеркнули в театре.

Актуальный репертуар опубликован на сайте театра. Театр также сообщил: «В ближайшее время мы сделаем пост с обновленными афишами февраля и марта».