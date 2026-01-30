Пять концертов органной музыки запланированы в Пскове в феврале

Пять концертов органной музыки состоится в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове в феврале. Все концерты начнутся в 17:00, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Фото здесь и афиша далее: свящ. Сергей Альхименок

настоятель Прихода Пресвятой Троицы РКЦ в Пскове

1 февраля, в воскресенье, состоится концерт «Бах и романтический орган». В нем примет участие органистка, выпускница Российской академии музыки имени Гнесиных (Москва) и магистр Новосибирской государственной консерватории, лауреат международных органных конкурсов Алла Морозова.

7 февраля, в субботу, органный концерт «Бах и подражание старым мастерам» исполнит петербуржская органистка, выпускница и аспирант кафедры органа и клавесина Санкт-Петербургской государственной консерватории, лауреат всероссийских и международных конкурсов, обладательница премии «Органист года 2024» Мария Коронова.

15 февраля, в воскресенье, пройдет концерт «Наследие Баха» с участием опытной органистки, выпускницы Нижегородской и Санкт-Петербургской государственных консерваторий, лауреата всероссийских и международных конкурсов Виталии Котовой.

21 февраля, в субботу, состоится концерт «Минимализм в музыке». В программе выступит петербуржская органистка, выпускница Санкт-Петербургской консерватории, лауреат всероссийских и международных конкурсов Ольга Котлярова.

28 февраля, в субботу, пройдет великопостный органно-вокальный концерт «Глубокое покаяние». В концерте выступят органист, дипломант международных вокальных конкурсов Александр Цветков и вокалистка сопрано, выпускница вокально-режиссерского факультета Санкт-Петербургской консерватории, лауреат всероссийских и международных конкурсов Дария Гаврилова.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным, которые можно получить на входе перед началом мероприятия. Храм открывается за 45 минут до выступления.

Рекомендуется посещение для слушателей старше десяти лет. Продолжительность концертов – 60–70 минут без антракта. В начале каждого концерта звучит художественное слово.

По вопросам можно обращаться по телефонам: (8112) 62-13-50, +7 (911) 968-63-32, +7 (911) 209-59-53.

Храм находится по адресу: улица Плехановский Посад, 64.