Выставка «Пушкин. Даль. Иллюстрации» художника Игоря Шаймарданова откроется в Пскове

Центр туризма и творческих индустрий Пскова приглашает всех желающих на открытие выставки под названием «Пушкин. Даль. Иллюстрации» художника Игоря Шаймарданова 31 января в 14:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в центре.

Игорь Шаймарданов родился в 1964 году в Камбарке (Удмуртия). В новой выставке он создаёт художественный диалог между классической литературой и современной графикой, отметили в Центре туризма и творческих индустрий Пскова.

Экспозиция включает две серии графических работ: первая посвящена пословицам Владимира Даля и была создана по инициативе Оренбургского музея изобразительных искусств в честь 225-летия со дня рождения писателя; вторая содержит иллюстрации к «Повестям Белкина» Александра Пушкина, созданные художником в разные годы. В центре также сообщили, что первая версия этих иллюстраций вышла по заказу Пушкинского заповедника, а новая готовится к выпуску издательством «Азбука».

Выставка откроется по адресу: улица Георгиевская, дом №4 («Дом Беклешова»). Вход свободный.



Для справок действует телефон: +7 (8112) 29 01 01.