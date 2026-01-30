Акция для пенсионеров и студентов пройдет в псковском музее

Акция для гостей почтенного возраста пройдет в Псковском музее-заповеднике 4 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото: Псковский музей-заповедник

Музей приглашает на следующие мероприятия:

Псковский кремль:

• Сборная экскурсия по Кремлю в 12:00 и 15:00;

• Сборная экскурсия по выставке «Археолог Николай Николаевич Чернягин. К 90-летию начала археологического изучения Псковского кремля» в 14:00.

Телефон для записи: +78112331065.

Поганкины палаты:

• Сборная экскурсия по тематическим экспозициям Поганкиных палат в 12:00 и 16:00;

• Сборная экскурсия по экспозиции «Историческая топография Пскова XVI-XVII вв.» в 14:00.

Телефон для записи: +78112331603.



Двор Постникова:

• Обзорная экскурсия по музейному комплексу «Двор Постникова» в 12:00.

Телефон для записи: +78112292259.

В первую среду месяца пенсионерам, учащимся, супругам, состоящим в браке 35 лет и более, при предъявлении соответствующих документов доступны бесплатные входные билеты на всех объектах музея.

Подробнее об экскурсиях на сайте.