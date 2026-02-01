Элементы декора отреставрировали в Стефановской церкви Мирожского монасыря

Особая гордость реставраторов Стефановской церкви (XVII в.) Мирожского монастыря- отреставрированные архитектурные элементы декора фасадов. Об этом сообщили в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове (Псковской области)»

В предмете особой охраны находится расположение оконных и дверных проемов, ниш, карнизные и межъярусные тяги, пояски, декор оконных и дверных проемов, наличники, сандрики, фронтоны, киоты, детали столбов Святых ворот, характер обмазки и колер фасадов.

В настоящее время произвели вычинку и реставрацию фигурных деталей столбов Святых ворот. Подобран известняковый камень, выполнена фигурная обработка, соответствующая историческому аналогу элементов в местах утрат. Отреставрированы валики, киоты, дверные и оконные проемы и другие элементы уникального декора.

Святые ворота, расположенные под трапезной, выходят на северный и южный фасады церкви и состоят из двух частей: широкой проездной восточной арки и более узкой пешеходной западной арки, разделенных мощными столбами с базами и капителями. Базы, квадратные в основании, завершены круглым в сечении нижним отрезком столба, обрамленным валиками. Капители состоят из двух обломов.

Наружные арочные проемы ворот декорированы ступенчатой четвертью и обрамлены архивольтами с замковыми камнями-подвесками. Между арками, по оси центральных столбов, на фасадах устроены глубокие ниши-киоты пятиугольной формы, обрамленные по сторонам колонками с перехватами и гирьками, широкими профилированными наличниками в основании и завершении, увенчанными фронтоном.

Церковь архидиакона Стефана с братским корпусом и колокольней являются ведущей градостроительной доминантой в прибрежной панораме рек Великой и Мирожи. Комплекс представляет собой единственный сохранившийся в Пскове образец архитектуры рубежа XVII – XVIII в.в., сочетающий элементы нарышкинского барокко с приемами псковского средневекового зодчества, классицизм - с элементами неоклассики.