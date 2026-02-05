Псковичей приглашают посетить органный концерт «Бах и подражания старым мастерам»

На органный концерт «Бах и подражания старым мастерам» приглашают псковичей 7 февраля. Концерт состоится в субботу в 17:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Фото: свящ. Сергей Альхименок

настоятель Прихода Пресвятой Троицы РКЦ в Пскове

В концерте примет участие петербуржская органистка Мария Коронова. Она является выпускницей и аспиранткой кафедры «Органа и клавесина» Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Николая Римского-Корсакова, победительницей и лауреаткой многих всероссийских и международных органных конкурсов. Мария Коронова также получила всероссийскую премию «Органист года 2024» в номинации «Дебют».

В программе концерта прозвучат произведения XVII-XXI веков. Слушатели услышат музыку Иоганна Себастьяна Баха, Георга Бёма, Микаэла Таривердиева и Рэйчел Лорин.

Концерт продлится 70 минут без антракта, перед выступлением прозвучит художественное слово.

Посещение концерта возможно по пригласительным, которые можно получить непосредственно перед началом. Храм открывается за 45 минут до мероприятия. Концерт рекомендуют для слушателей старше десяти лет.

По вопросам можно обращаться по телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32; +7 (911) 209-59-53.

Храм находится по адресу: Псков, улица Плехановский Посад, 64.