По фрескам Мирожского монастыря псковичам расскажут о любви родителей к детям

В Псковском музее-заповеднике анонсировали запуск уникальной интерактивной программы, посвящённой одной из самых тёплых и вечных тем — любви родителей к детям — в контексте древних фресок Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея, новая экскурсия «Сыновья и дочери во фресках» откроет для посетителей малоизвестные сюжеты евангельских историй, редко затрагиваемые в традиционных обзорах.

Изображение: Псковский музей-заповедник

Мероприятие проходит в особом свето-звуковом оформлении, создающем медитативную атмосферу. Гостей приглашают не просто смотреть на фрески, а прочувствовать их — через истории о родительской заботе, жертвенности, надежде и вере.

А после серьезного погружения участники смогут проверить свою внимательность, приняв участие в интерактивной программе.

Мероприятие пройдет 13 февраля в 16:30. Уточнить информацию можно по телефону +7 9112331535.