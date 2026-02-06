Псковский театр едет на гастроли со спектаклем «Морфий» в Петербург

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина дважды выступит на Новой сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге с постановкой «Морфий» по мотивам рассказов Михаила Булгакова 8 и 9 февраля. Основой стал одноименный рассказ, а также цикл «Записки юного врача». Этот спектакль поставил на сцене Псковского драматического театра в 2022 году Антон Федоров, и сейчас труппа едет покорять Северную столицу, сообщили Псковской Ленте Новостей в псковском театре.

Фото: Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина

Герои «Морфия» — молодые врачи, вчерашние студенты, — приезжают в глухую деревню лечить больных. Зритель видит два альтернативных варианта развития одного сюжета.

«История Полякова — про умирание, про гибель, про воющую вьюгу. Это история отчаяния и вхождения на темную сторону. История Доктора, наоборот, про жизнь: про преодоление, про помощь больным и спасение самого себя», — говорит постановщик.

Антон Федоров — ученик Юрия Погребничко, главный режиссер новосибирского театра «Старый дом». Сотрудничал с московскими «Театром.doc» и «Около дома Станиславского». За спектакль на материале Булгакова он получил «Золотую маску».

В постановке также заняты артисты Александр Овчаренко, Камиль Хардин, Наталья Петрова, Анна Шуваева, Сергей Попков, Екатерина Миронова, Денис Кугай, Мария Мережко. Костюмами занимался сам Антон Федоров.

«Морфий» создан на стыке жанров мультфильма, черно-белого кино и клоунады.

«Между строк звучит вопрос: "Что всем нам делать в этой вьюге?" У каждого из нас в голове, так или иначе, воет эта вьюга, и избавиться от нее невозможно. Просто в какой-то момент ты приходишь в точку, когда остается только выбрать: либо ты борешься, либо ты погибаешь», — поясняет режиссер.

Начало спектаклей в 19:00.