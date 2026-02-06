Оставаться собой: Елена Федина – о юбилее творческой деятельности и сольном концерте

Четверть века на сцене, и большая часть этих лет — в легендарном ансамбле русской музыки «Псков». Уже 7 февраля лауреат всероссийских и международных вокальных конкурсов, дважды обладательница премии президента РФ «Молодые дарования России» Елена Федина представит зрителям юбилейный сольный концерт. Выступление пройдет на сцене Псковской областной филармонии. В преддверии концерта артистка поделилась воспоминаниями о своих первых учителях, объяснила, почему не любит подводить итоги, и дала напутствие начинающим артистам.

Из стажеров – в солисты

- Елена, как в вашей жизни появилась музыка?

- Музыка в моей жизни возникла ещё в школьные годы: я пела в народном ансамбле, закончила фольклорную студию. Я стала поклонницей русской песни и нашей псковской традиции, которую очень много изучала.

Учеба на факультете русского языка и литературы дала мне возможность заниматься в вузовском народном ансамбле «Плескава» и принимать участие в экспедициях: мы ездили по деревням, собирали фольклорный материал, который включал обрядовые и песенные традиции, затем расшифровывали материалы. Жизнь была интересная, насыщенная, я успевала совмещать и студенческие, и творческие интересы, и профессиональную деятельность в ансамбле русской музыки «Псков».

- С чего начиналась ваша творческая деятельность? Кто стал вашим «проводником» в музыку?

- Мое творчество начиналось с людей, которые и по сей день помогают мне. Это, прежде всего, заслуженный артист России Александр Иванович Либ, который на протяжении многих лет был художественным руководителем ансамбля русской музыки «Псков». Когда я пришла на прослушивание, Александр Иванович был в составе комиссии и принял решение взять меня в ансамбль стажером.

Первым коллективом, в котором я начинала работу еще в студенческие годы, был ансамбль «Лель». Мне дали возможность много выступать и участвовать в концертах. В состав этого коллектива входили и музыканты из ансамбля русской музыки «Псков». Это Елена Ленина, Илья Хмелёв. Благодаря знакомству с ними я набиралась опыта, мы стали близки по духу, и по сей день дружим, общаемся. Спустя полтора года работы я стала солисткой ансамбля «Псков». Для меня почетно и приятно, что все мое творчество на протяжении долгих лет связано с этим коллективом.

- Помните ваш первый выход на сцену в Псковской областной филармонии?

- На сцену филармонии я впервые вышла в составе ансамбля «Псков». Я исполняла русскую народную колыбельную «На улице дождик» и «Как служил солдат» на стихи Константина Симонова - кстати, эта песня осталась в моём репертуаре, и я её исполню на юбилейном концерте.

Фольклор и эстрада

- Какая программа ждет гостей на вашем концерте 7 февраля?

- Программа состоит из трех блоков. В первом на сцену выйдет ансамбль «Псков». Это начало моего пути: русская музыка и люди, которые всегда являлись для меня крепким тылом и дарили поддержку.

Затем я поделюсь с публикой песнями, которые вошли в мой альбом «Аромат одиночества». Он появился в конце 2025 года на всех музыкальных площадках. В альбом вошли песни нашего композитора и поэта, аранжировщика Андрея Евстафьева. Многим они пока неизвестны, поэтому я, наверное, больше всего волнуюсь, как слушатели, которые привыкли к моему фольклорному творчеству, примут современный эстрадный репертуар. Надеюсь, что встречу поддержку со стороны публики. Это для меня важный шаг: я уверена, что артист всегда должен расти, причем сам для себя в первую очередь.

В этом блоке примет участие мой замечательный друг Вячеслав Галковский, который будет аккомпанировать мне на саксофоне. Этот инструмент всегда придает музыке особенную стилистику. Многие люди любят саксофон, я сама обожаю его.

И, конечно же, на сцене появится группа «Саморезы», без которых, наверное, я сейчас уже не представляю свою жизнь. Это моя вторая семья после ансамбля русской музыки «Псков». На протяжении многих лет я работаю с ребятами, являюсь солисткой группы. У нас много творческих находок, мы активно выступаем, у коллектива есть свои поклонники.

- Планируете ли сюрпризы для слушателей?

- Вместе с музыкантами мы хотим подарить нашим слушателям настоящий праздник. А ещё будут гости, о которых я пока не рассказываю. Пусть будет эффект неожиданности и тайны.

В родной стихии

- Артист – это такая профессия, в которой никогда не обходится без непредвиденных ситуаций на сцене. Поделитесь, пожалуйста, какой-нибудь из них.

- Особенно ярко, конечно, вспоминаются годы, когда я только начинала работу в ансамбле «Псков». Например, надо было учить много песенных текстов. Я думаю, у многих вокалистов такое случалось: ты спел первый куплет, исполняешь второй и понимаешь, что опять поешь слова первого куплета. И думаешь: «Есть еще третий куплет, сейчас спою его». Но в итоге понимаешь, что и в третий раз поешь все тот же первый куплет. При этом музыканты продолжают аккомпанировать, и тебе самой надо оставаться артистом, что бы ни случилось.

Такие истории повторяются регулярно, особенно в начале пути. Это большой стресс, и это невозможно предугадать. Был концерт в филармонии, я пела песню «Хорошее настроение». Уже заиграл ансамбль. И я у Александра Ивановича Либа спрашиваю, как песня начинается? Он отвечает: «Если вы…». А там практически каждый куплет так и начинается. Выхожу на сцену, и музыканты мне улыбаются: ловят мою эмоцию, понимают, что тебя надо спасать – и спасают. Не то чтобы они подсказывали текст, они просто своим взглядом, своим артистизмом помогают. В последний момент на языке появляется нужное слово, и ты начинаешь петь то, что нужно. Это очень страшно, но и смешно одновременно.

Вспомнилась еще одна история, когда я ездила на фестиваль в Сочи и представляла Псковскую область. Мне надо было исполнить народную песню под минусовую аранжировку. На репетиции все было хорошо. Но во время концерта минусовка оборвалась. Мне помогли зрители: они закричали - давай вживую! Я чувствую себя в фольклоре, как рыба в воде, это моя стихия. Я спела а-капелла, все прошло замечательно.

Дело всей жизни

- Какие достижения за эти 25 лет вы считаете для себя главными?

- Я не люблю подводить итоги. Мне кажется, на данный момент главный результат - это я, мое понимание музыки, мое представление о людях и творческой деятельности. На жизненном пути мы постоянно меняется, делаем разные выборы. Точно могу сказать про 25 лет своей творческой деятельности: я радуюсь, что это время было в моей жизни, и это были прекрасные годы с замечательными людьми.

Мне хочется верить, что впереди еще много интересного. Я не строю какие-то планы, мне больше по душе просто заниматься делом. А это значит, что дальше - репетиции, концертный график, встречи с интересными творческими людьми, участие в серьезных фестивалях. Для меня это дело всей жизни. Сейчас мне хочется просто работать, работать и работать. У нас активная жизнь, очень много концертов, поэтому нам есть чем заниматься. Артист всегда в строю, всегда горит и не скучает точно!

- Что бы вы посоветовали молодым ребятам, которые только начинают свой путь в творчестве?

- Конечно, набраться терпения. Молодые люди сейчас смелые, настойчивые, они умеют правильно заявить о себе.

Но главное, о чем хочется сказать: важно никому не уподобляться и оставаться собой. Как говорила мой учитель музыки, педагог по фольклору Галина Васильевна Евдокимова: пой, учись, смотри на хорошие вокальные работы, изучай, старайся перенимать что-то, но никогда не теряй себя при этом.

По материалам Театрально-концертной дирекции Псковской области