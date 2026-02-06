 
Культура

Главный дирижер эстрадно-джазового оркестра Псковской области рассказал о популяризации классики и тонкостях концертных программ

О способах популяризации классической музыки и принципах формирования концертных программ рассказал художественный руководитель и главный дирижер эстрадно-джазового оркестра Псковской области Евгений Баранчиков в эфире радио «ПЛН FM».

Отвечая на вопрос о необходимости широкой популяризации классики, Евгений Баранчиков поддержал идею ее интеграции в повседневную жизнь: «Вокзалы, торговые центры, парки, поезда – это прекрасно. Это должно быть. Человек может не понимать, что именно звучит, не знать, какая это симфония или часть концерта, но это все же откладывается в подкорке, создает атмосферу, определенное состояние души. Потом вырабатывается своего рода рефлекс – ты приходишь на вокзал, садишься в поезд и ожидаешь этой музыки. Это здорово и работает для всех поколений».

Что касается исполнения произведений поэта Владимира Высоцкого и аналогичного репертуара, дирижер видит этот процесс более избирательным:

«Не думаю, что это стоит включать так же обширно, как классику. Наверное, это должно быть в рамках концертных программ, причем очень тонких, без пошлости. Я стараюсь выстраивать их по определенной линии – например, прослеживая жизненный путь артиста от начала до конца, чтобы это был не просто набор песен, а история».

Евгений Баранчиков также подчеркнул важность бережной подачи материала: «Высоцкий – личность уникальная, за короткий век прожившая несколько жизней. Нужно доносить это аккуратно, тонко, сохраняя мораль и глубину, чтобы люди понимали, для чего это. Не уверен, что в парке или на вокзале такой материал будет воспринят полностью, но точечно отдельные композиции – почему нет?»

Таким образом, по мнению музыканта, популяризация должна быть многогранной: от фонового звучания классики в общественных местах до осмысленных, тщательно выстроенных тематических концертов, которые позволяют слушателю не только услышать музыку, но и понять контекст, личность исполнителя и эпоху.

Напомним, эстрадно‑джазовый оркестр Псковской области 22 февраля представит программу из знаковых песен поэта и музыканта Владимира Высоцкого. 

