Светлана Мельникова представит доклад на конференции «Журналистика в 2025 году» в МГУ

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова представит доклад на международной конференции «Журналистика в 2025 году: творчество, профессия, индустрия» сегодня в Московском государственном университете имени Михаила Ломоносова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Светлана Мельникова выступит на круглом столе «Музейный медиадискурс: ценности, смыслы, культурные коды» с докладом на тему: «Псковский музей: 150 лет в диалоге. Создавая будущее…».

В своем выступлении она обсудит взаимодействие музея с современными медиа и расскажет о механизмах, PR-стратегии, принципах и инструментах, которые использует Псковский музей-заповедник в работе со СМИ. 

Участники поделятся результатами своих исследований на конференции, которая продлится с 6 по 7 февраля. 

Пресс-портреты

Мельникова Светлана Евгеньевна

Мельникова Светлана Евгеньевна

Генеральный директор Псковского музея-заповедника

