 
Культура

Старт Году единства народов дали в Пыталовском округе

0

Торжественное мероприятие, посвящённое открытию Года единства народов России состоялось сегодня в Пыталовском муниципальном округе в городском Доме культуры, сообщается в Telegram-канале главы округа Веры Кондратьевой.

Фото здесь и далее: Вера Кондратьева / Telegram

«Праздничная концертная программа «В единстве наша сила», подарила зрителям яркие танцевальные и вокальные номера. Год единства народов России на территории Пыталовского округа объявлен открытым!» - отметила Вера Кондратьева.

Она добавила, что в течение 2026 года запланировано много мероприятий.

«В течение 2026 года запланировано много мероприятий которые будут подтверждать слова о том, что наша страна — одна большая семья. Наша сила — в многовековой дружбе и согласии. Когда мы вместе — мы непобедимы» - заключила глава округа.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026