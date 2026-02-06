Старт Году единства народов дали в Пыталовском округе

Торжественное мероприятие, посвящённое открытию Года единства народов России состоялось сегодня в Пыталовском муниципальном округе в городском Доме культуры, сообщается в Telegram-канале главы округа Веры Кондратьевой.

Фото здесь и далее: Вера Кондратьева / Telegram

«Праздничная концертная программа «В единстве наша сила», подарила зрителям яркие танцевальные и вокальные номера. Год единства народов России на территории Пыталовского округа объявлен открытым!» - отметила Вера Кондратьева.

Она добавила, что в течение 2026 года запланировано много мероприятий.

«В течение 2026 года запланировано много мероприятий которые будут подтверждать слова о том, что наша страна — одна большая семья. Наша сила — в многовековой дружбе и согласии. Когда мы вместе — мы непобедимы» - заключила глава округа.