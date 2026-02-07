В Пушкинском заповеднике начались памятные мероприятия к 189-летию со дня гибели поэта Александра Пушкина. 7 февраля в выставочном зале музея-усадьбы «Михайловское» состоялось открытие выставки работ московского художника Ивана Лукьянова «Иллюстрации к "Борису Годунову"», сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

Фотографии: Пушкинский заповедник / «ВКонтакте»

В экспозиции 28 графических листов в тёмно-малиновых паспарту, а также медали, книги, автолитографии из фондов музея-заповедника «Остафьево» – «Русский Парнас». Выставку представили коллеги из музея «Остафьево» Анастасия Ловкова и Арина Юдина, а её первыми посетителями стали сотрудники Пушкинского заповедника.

Посетить выставку в «Льнохранилище» можно со среды по воскресенье с 10.00 до 16.30.

Вторым событием дня стала поэтическая композиция «Пушкин, Пушкин, ты жив...» в исполнении Михаила Бабаева, актёра Владимирского академического театра драмы.