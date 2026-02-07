 
Культура

В Пушкинском заповеднике начались памятные мероприятия к 189-летию со дня гибели поэта

0

В Пушкинском заповеднике начались памятные мероприятия к 189-летию со дня гибели поэта Александра Пушкина. 7 февраля в выставочном зале музея-усадьбы «Михайловское» состоялось открытие выставки работ московского художника Ивана Лукьянова «Иллюстрации к "Борису Годунову"», сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении. 

Фотографии: Пушкинский заповедник / «ВКонтакте»

В экспозиции 28 графических листов в тёмно-малиновых паспарту, а также медали, книги, автолитографии из фондов музея-заповедника «Остафьево» – «Русский Парнас». Выставку представили коллеги из музея «Остафьево» Анастасия Ловкова и Арина Юдина, а её первыми посетителями стали сотрудники Пушкинского заповедника.

Посетить выставку в «Льнохранилище» можно со среды по воскресенье с 10.00 до 16.30.

 

Вторым событием дня стала поэтическая композиция «Пушкин, Пушкин, ты жив...» в исполнении Михаила Бабаева, актёра Владимирского академического театра драмы.

«Волшебная мощь пушкинского слова и эмоциональная передача его актёром открыла перед публикой образ Пушкина – человека, поэта, философа, влюблённого в жизнь», - отметили в Пушкинском заповеднике.

Памятные мероприятия завершатся 10 февраля. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026