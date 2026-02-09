Король и королева псковского Сретенского бала отправятся в Петербург

Организаторы Сретенского бала в Пскове объявили о специальном призе для победителей традиционного конкурса «Король и королева бала». Пара, завоевавшая титул, получит приглашение на престижное танцевальное событие страны – Бал дебютантов, который пройдёт 12 июня в Российском этнографическом музее Санкт-Петербурга, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодёжном центре.



Фото здесь и далее: Псковский городской молодёжный центр

Это масштабное событие соберёт более 600 пар, которые будут танцевать под живую музыку симфонического оркестра. В программе — классические и современные произведения, латиноамериканские ритмы, а также выступления звёзд оперы и балета.

«Международная Ассоциация балов ставит одной из важных задач повышение качества жизни людей посредством популяризации культуры балов, классической музыки и танцевального искусства. Мы искренне рады, что организаторы Сретенского бала поддерживают наши ценности и вносят вклад в развитие молодого поколения. Организаторы и участники праздника получат незабываемые впечатления и яркие эмоции. Со своей стороны ждём лучшую 12 июня 2026 года в Санкт-Петербурге на нашем пятом юбилейном Бале дебютантов!» – отметил президент Международной Ассоциации балов Михаил Грибов.

Для участия в конкурсе танцующим парам – участникам Сретенского бала – необходимо было опубликовать тематический пост в социальной сети «ВКонтакте». Лучшие пять пар-участников представят на псковском балу свои поставленные танцы, но проголосовать гостям праздника можно будет только за одну из них.

Напомним, псковский Сретенский бал станет завершающим торжественным событием проекта «Сретенский бал: по следам истории», поддержанного Росмолодёжью и Росмолодёжь.Гранты.