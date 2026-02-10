 
Культура

«Взрослые темы устами юных»: псковичей приглашают на музыкально-поэтический вечер

0

На музыкально-поэтический вечер приглашают псковичей 7 марта в Детскую музыкальную школу №1 имени Н. А. Римского-Корсакова, сообщили в группе Детского духового оркестра имени Александра Роора в соцсети «ВКонтакте».

На мероприятии прозвучат монологи на самые взрослые темы устами самых юных артистов. Любимые песни в акустических и нежных версиях. Стихи Эдуарда Асадова, Юрия Левитанского, Роберта Рождественского, Владимира Маяковского и многих других поэтов.

«Мы обещаем, что каждое сердце испытает самые искренние эмоции. Берите с собой много любви и носовые платочки. Трогательно, бережно, заботливо погрузим вас в самые прекрасные чувства», - заявили организаторы. 

Вечер пройдет 7 марта в 17:00 в большом зале Детской музыкальной школы №1 имени Н. А. Римского-Корсакова.

Вход бесплатный. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026