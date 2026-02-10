«Взрослые темы устами юных»: псковичей приглашают на музыкально-поэтический вечер

На музыкально-поэтический вечер приглашают псковичей 7 марта в Детскую музыкальную школу №1 имени Н. А. Римского-Корсакова, сообщили в группе Детского духового оркестра имени Александра Роора в соцсети «ВКонтакте».

На мероприятии прозвучат монологи на самые взрослые темы устами самых юных артистов. Любимые песни в акустических и нежных версиях. Стихи Эдуарда Асадова, Юрия Левитанского, Роберта Рождественского, Владимира Маяковского и многих других поэтов.

«Мы обещаем, что каждое сердце испытает самые искренние эмоции. Берите с собой много любви и носовые платочки. Трогательно, бережно, заботливо погрузим вас в самые прекрасные чувства», - заявили организаторы.

Вечер пройдет 7 марта в 17:00 в большом зале Детской музыкальной школы №1 имени Н. А. Римского-Корсакова.

Вход бесплатный.