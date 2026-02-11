 
Фронтовые письма получил в дар Псковский музей

Довоенные семейные фотографии и личные письма с фронта передал в дар Псковскому музею-заповеднику родственник участника Великой Отечественной войны, заслуженный работник культуры Псковской области Вячеслав Рахман, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото: Псковский музей-заповедник

Теперь фонды музея пополнят реликвии из семейного архива семьи Кац – Морица Моносовича и Доры Ефимовны – связанные с судьбой их сына Дмитрия, сражавшегося в рядах Красной армии и погибшего в мае 1943 года под Смоленском.

«Изначально документы являлись частью семейного архива родителей Дмитрия Каца, после их смерти они перешли на хранение к моей бабушке Зинаиде Морицевне Рахман, затем к моему отцу Дмитрию Григорьевичу Рахману. Мы с отцом приняли решение передать письма и фотографии на хранение в Псковский музей-заповедник», – отметил Вячеслав Рахман. 

Вячеслав Рахман рассказал генеральному директору Псковского музея Светлане Мельниковой о боевом пути своего двоюродного деда, попытках родственников установить место захоронения погибшего героя. 

«Я хочу выразить слова благодарности за этот дар, жест уважения с вашей стороны к Псковскому музею, теперь реликвии вашей семьи пополнят фонды музея», – поблагодарила Светлана Мельникова. 

 

В музее отметили, что Дмитрий Морицевич Кац в 1941 году добровольцем ушел на фронт, воевал в составе диверсионных групп. Его подразделение выполняло боевую задачу и в ходе Сталинградской битвы, затем было переброшено в Смоленскую область. В ночь с 29 на 30 мая 1943 года, когда группа возвращалась с задания, Дмитрий Кац осколком мины был смертельно ранен. 

Спустя 78 лет, в 2021 году, удалось найти информацию о месте его захоронения, благодаря взаимодействию с поисковыми организациями Псковской и Смоленской областей. Старший сержант Дмитрий Кац покоится в братском захоронении д. Немощенное Духовщинского района Смоленской области.

