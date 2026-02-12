 
Культура

Мировые хиты на виолончелях привезут в Псков Renaissance Cellos

В большом концертном зале Псковской областной филармонии 13 февраля пройдёт яркое музыкальное событие: выступление коллектива Renaissance Cellos с программой Absolute Hits, сообщили Псковской Ленты Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

На сцене прозвучат композиции ABBA, Queen, Michael Jackson, Lady Gaga, The Beatles, Scorpions, Deep Purple, Celine Dion, Adele, Billie Eilish, Muse, Eurhythmics и других легендарных исполнителей. Авторы аранжировок и исполнители сумели сохранить энергию и характер оригинальных треков, при этом придав им новое глубокое звучание благодаря тембру виолончелей. 

В составе коллектива — признанные музыканты. Алексей Зленко, виолончелист Государственной симфонической капеллы и участник проектов «Ночные снайперы» и «Певцовъ оркестр», поделится своим многолетним опытом. Екатерина Модина, солистка Государственного симфонического оркестра и артистка оркестра театра МДМ, известна также по работе в сериалах «Содержанки», «Вампиры средней полосы» и «Пассажиры». Анна Зарубина, потомственный музыкант и солистка ансамбля театра Маяковского, внесла вклад в саундтреки более 20 кинофильмов. Григорий Горячев, экс‑солист Санкт‑Петербургского оркестра IP Orchestra, привносит в выступления мастерство, отточенное на международных фестивалях и телепроектах. Анастасия Гончарова, композитор и аранжировщик, лауреат международных конкурсов, отвечает за фортепианные партии. Максим Баженов, мультиинструменталист и участник многочисленных джаз-, рок- и блюз‑фестивалей, задаёт ритм на барабанах.

Концерт начнётся в 19:00, продолжительность — 1 час 40 минут без антракта.

