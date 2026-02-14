В день рождения Гейченко «Михайловское» участвует в Большом петергофском фестивале памяти хранителя

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» по традиции участвует в Большом петергофском фестивале, посвящённом памяти легендарного музейщика, первого послевоенного директора «Пушкинского уголка» С.С. Гейченко. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, сегодня, в день рождения Гейченко, 14 февраля, и завтра, 15 февраля, сотрудники «Михайловского» проводят для жителей и гостей Петергофа программу «Мастерица ведь была». Этот музейный интерактив посвящён любимой «мамушке» Пушкина — няне поэта Арине Родионовне.





Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

В ходе этой программы сотрудники службы просветительной и выставочной работы Пушкинского Заповедника знакомят своих гостей с особенно интересными фольклорными материалами, а ещё обучают всех желающих азам широко бытовавших в пушкинском Святогорье народных ремёсел: сырого валяния, ручного ткачества, прядения.

Кроме того, «Михайловское» развернуло в эти дни в Петергофе выставку фотографий, выполненных давним другом и частым гостем псковских пушкинских мест — московским фотохудожником Алексеем Лазаревым.





Напомним, что день рождения легендарного хранителя широко отмечают и в самóм «Михайловском». Сейчас здесь проходят традиционные Февральские чтения памяти С.С. Гейченко. В нынешнем году эту конференцию организовали в «Михайловском» уже в 29-й раз, назвав её «Музеи России — духовный щит Отечества».

Кроме того, вчера, 13 февраля, в заповеднике открыли выставку «Вот мельница…» — к 40-летию создания «Музея-мельницы в деревне Бугрово», одного из проектов, задуманных ещё С.С. Гейченко.

Также сегодня в 14.30 на могилах С.С. и Л.Д. Гейченко на городище Ворониче отслужат литию о хранителе и об ушедших от нас его соратниках, хранивших и приумножавших память о Пушкине.