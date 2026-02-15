Музей-заповедник «Михайловское» получил в дар книги из библиотеки баронов Вревских

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» получил в дар несколько книг, принадлежавших представителям рода Вревских — потомкам Евпраксии Николаевны Вревской (урождённой Вульф). Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, раритетные издания, которыми пользовались баронесса Наталья Павловна Вревская (урождённая Ржевская) и её супруг, русский советский учёный Михаил Степанович Вревский, привезла и передала в фонды Пушкинского Заповедника Наталия Вревская — представитель старинной фамилии, научный сотрудник Центра перспективных научных проектов Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге.

Фото здесь и далее: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

В «Михайловском» рассказали, что Наталия Вревская вчера, 14 февраля, выступила на XXIX Февральских музейных чтениях «Музеи России — духовный щит Отечества» памяти С.С. Гейченко. Её выступление было озаглавлено «После Н.П. Вревской: сохранение памяти в кругу семьи Вревских и сотрудниками Пушкинского Заповедника в 1950—1998 годах».

Передавая книги, Наталия Вревская напомнила, что Н.П. и М.С. Вревские до революции жили неподалёку от Михайловского, в Александрове: «Эти книги побывали в пушкинских местах, и поэтому они — своего рода “действующие свидетели“ событий тех лет».

Принимая подарок, главный хранитель музейных предметов Пушкинского Заповедника Дарья Плотникова с особой благодарностью отметила, что семья Вревских бережно хранит семейные реликвии и постоянно передаёт те или иные раритеты в состав Музейного фонда Российской Федерации. «Сейчас у нас в «Михайловском» складывается замечательный комплекс материалов, связанный с именем Михаила Степановича Вревского, и в ближайшее время мы планируем представить их в формате временной экспозиции в музее-усадьбе “Тригорское“», — сообщила хранитель.

Дарья Плотникова напомнила, что предметы от семьи Вревских поступали в музей в разное время и стали основой постоянных экспозиций в мемориальных усадьбах «Михайловское» и «Тригорское». Среди них — наградной, от самой «императрисъ Елизаветъ» кубок основателя Тригорского, Максима Александровича Вындомского, сейчас украшающий библиотеку мемориального дома в Тригорском. Или каминные часы, которые сейчас стоят в гостиной господского дома, как стояли и при Пушкине, серебряная ложка и столик для рукоделия Евпракии Вревской, многое другое.