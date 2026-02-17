 
Культура

График работы Псковского музея-заповедника изменится в День защитника Отечества

0

В преддверии дня Защитника Отечества и в сам праздник изменится режим работы музейных объектов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

21-22 февраля – объекты музея работают в соответствии со стандартным режимом. Главное здание, Поганкины палаты и Картинная галерея работают до 19:00.

23 февраля – рабочий день музея по стандартному графику. Покровская, Власьевская, Плоская, Высокая и Варлаамовская башни работают с 10:00 до 18:00. 

24 февраля – выходной день в Главном здании, Картинной галере, Поганкиных палатах, Спасо-Преображенском соборе, Палатах у Сокольей башни, Дворе Постникова, Музее-квартире Ю.П. Спегальского, Музее-квартире В.И. Ленина, Музее-усадьбе Н.А. Римского-Корсакова, Музее истории города Печоры.

 

25 февраля – выходной день в Музее-квартире В.И. Ленина.

«Просим учитывать это при посещении музея», - отметили в музее.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026