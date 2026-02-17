График работы Псковского музея-заповедника изменится в День защитника Отечества

В преддверии дня Защитника Отечества и в сам праздник изменится режим работы музейных объектов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

21-22 февраля – объекты музея работают в соответствии со стандартным режимом. Главное здание, Поганкины палаты и Картинная галерея работают до 19:00.

23 февраля – рабочий день музея по стандартному графику. Покровская, Власьевская, Плоская, Высокая и Варлаамовская башни работают с 10:00 до 18:00.

24 февраля – выходной день в Главном здании, Картинной галере, Поганкиных палатах, Спасо-Преображенском соборе, Палатах у Сокольей башни, Дворе Постникова, Музее-квартире Ю.П. Спегальского, Музее-квартире В.И. Ленина, Музее-усадьбе Н.А. Римского-Корсакова, Музее истории города Печоры.

25 февраля – выходной день в Музее-квартире В.И. Ленина.

«Просим учитывать это при посещении музея», - отметили в музее.