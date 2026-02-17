Премьера концерта-спектакля «Где-то на белом свете… Первая серия». ФОТОРЕПОРТАЖ

Пока зрители премьеры напевают строчки любимых песен, а артисты готовятся ко второму показу, Псковский театр драмы имени Пушкина делится кадрами с премьеры вечера песен российского кино. Автор идеи и режиссер – художественный руководитель Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев, музыкальный руководитель – заведующая музыкальной частью в театре Елена Обухова, художник – главный художник театра Александр Стройло.

На сцене пели Александра Кашина, Виктория Николаева, Ксения Чехова, Георгий Болонев, Сергей Скобелев. Играют на музыкальных инструментах: Ксения Егорова, Игорь Колосов, Ярослав Погодин, Борис Федотов.

Подробнее - в фоторепортаже Псковского театра драмы имени Пушкина