 
Культура

Воспитанники Детской музыкальной школы №2 в Пскове за год получили 355 лауреатских дипломов

0

В Детской музыкальной школе №2 имени Модеста Мусоргского за прошедший 2025 год воспитанники получили 355 лауреатских дипломов. Об этом сообщил Заслуженный работник культуры РФ, лауреат почётного звания «Душа земли псковской», директор учреждения Юрий Наконечный в эфире радио ПЛН FM.

«Это большая школа, возникшая в 1972 году. Я руководитель с 1989 года, — отметил Юрий Наконечный. — Мы гордимся тем, что уже почти 55 лет существуем».

Гость студии рассказал о внутришкольных конкурсах, которые проходят регулярно: «Это «Волшебные клавиши» — конкурс для учащихся хорового отдела; «Юный виртуоз» — для струнно-смычкового отдела; «Весёлые кнопочки» — для народного отдела; «Юный гитарист» — конкурс для отделения гитары; «Серебристый соловей» — конкурс для хорового отдела; «Звонкие струны» — для струнно-щипкового отдела народных инструментов; «Новые имена» — для младших классов фортепианного отдела и «Я талант» — конкурс для учащихся эстрадного отдела».

Он добавил, что среди мероприятий также проходят ежегодные школьные олимпиады по музыкальной литературе.

Что касается участия в конкурсах на различных уровнях (муниципальные, региональные, всероссийские, международные), Юрий Наконечный подчеркнул: «За прошлый 2025 год наши учащиеся приняли участие в 21 конкурсе разного уровня, и лауреатами стали 355 человек». 

