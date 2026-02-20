«Тебе певцу, тебе герою...»: арт-экскурсии о защитниках Отечества пройдут в «Михайловском»

В честь Дня защитника Отечества Государственный Пушкинский заповедник и актёр театра и кино, лауреат международного конкурса «Овации», мастер художественного слова Михаил Драгунов приглашают псковичей и гостей региона на арт-экскурсию «Тебе певцу, тебе герою...». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, эту литературно-поэтическую композицию артист представит в мемориальной усадьбе Пушкиных и Ганнибалов «Михайловское» 21 и 22 февраля.

На арт-экскурсии Михаила Драгунова в Михайловском. Фото со страницы музея-заповедника в социальной сети

Разговор на поэтической прогулке пойдёт о друзьях Пушкина — защитниках Отечества и, в первую голову — о Денисе Давыдове, русском поэте, наиболее ярком представителе «гусарской поэзии» и мемуаристе, герое Отечественной войны 1812 года. В «Михайловском» напомнили, что Давыдов — адресат многих стихов Пушкина; в их числе «Наездники» (1816), «Певец-гусар, ты пел биваки» (1821), «Недавно я в часы свободы» (1822). В позднем, «Тебе певцу, тебе герою...» (1836), Пушкин называет поэта-воина своим парнасским отцом и командиром, а на полях рукописи «Евгения Онегина» в 1825 году рисует его портрет.

На поэтической прогулке в мемориальной усадьбе «Михайловское», анонсировали в заповеднике, Михаил Драгунов будет говорить и других предках и друзьях Пушкина, избравших воинское поприще и отличившихся на полях сражений, а ещё — о подлинной любви к родине, о служении ей.

В «Михайловском» особо отметили, что программа «Тебе певцу, тебе герою...» — лишь одна из многих арт-экскурсий, которые Михаил Драгунов подготовил и проводит в мемориальных усадьбах Пушкинского заповедника. Эти выступления неизменно проходят с большим успехом. «Актёр, в исполнительском портфеле которого порядка тридцати литературно-поэтических программ, основанных на стихах и письмах Пушкина, воспоминаниях современников поэта, прозаических сочинениях и записках легендарного музейщика, первого послевоенного директора святогорского “Пушкинского уголка“ С. С. Гейченко и многих других источниках, по-настоящему “погружён“ в пушкинскую эпоху. Кроме того, он великолепно владеет слушательской аудиторией. Прогулки с ним пользуются большой популярностью у туристов и жителей Святогорья. Многие гости оставляют благожелательные отзывы о них, например, в социальных сетях, и признаются, что, побывав на одной из программ, решили посетить и вторую, и третью», — добавили в музее.