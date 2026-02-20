 
Культура

Псковский Сретенский бал состоится уже завтра

21 февраля в Пскове пройдёт одиннадцатый Сретенский бал, приуроченный ко Дню православной молодёжи и празднику Сретения Господня, сообщили Псковской Ленте Новостей в псковском городском Молодёжном центре.

Фото: псковский городской Молодёжный центр

Мероприятие состоится с 16:00 до 20:00 (работа площадок с 15:00) в СРП «Простория» по адресу: Иркутский переулок, 2.

Участники из Пскова и области исполнят классические бальные танцы под живую музыку камерного ансамбля артистов губернаторского симфонического оркестра под управлением заслуженного деятеля искусств Псковской области Ильи Кричевского. Помимо танцевальной программы, для гостей будут организованы интерактивные зоны, выступления творческой молодёжи и фотозона.

Посещение бала возможно и в роли зрителя. Для гостей возрастных ограничений нет, за исключением детей до 7 лет. Обязательным условием является соблюдение дресс-кода, с которым можно ознакомиться в официальной публикации. Пригласительные билеты можно получить сегодня, 20 февраля, до 19 часов в Молодёжном центре Пскова (М. Горького, 15) – в день бала они выдаваться не будут.

Мероприятие проходит при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи («Росмолодёжь») и Росмолодёжь.Гранты. Генеральный партнёр – ПРО «Деловая Россия».

