Новую лестницу изготавливают для Стефановской церкви Мирожского монастыря

Реставрационные работы продолжаются в В Стефановской церкви Мирожского монастыря в Пскове. Специалисты занимаются реставрацией швов по стенам и сводам основного объема четверика. Завершается изготовление новой деревянной лестницы на второй этаж братского корпуса. Об этом сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

В братском корпусе проведена реставрация со стороной фасадов на нижнем и верхнем ярусах. Проведена вычинка и замена камня, зачеканены швы. Стены подготовлены под штукатурку. Продолжаются работы в интерьерах. Удалены поздние перегородки, ведется прокладка коммуникаций.

В бывших трапезных палатах предстоит работа с потолочными перекрытиями, монтаж полов и потолков, замена оконных и дверных заполнений. Выполнена реставрация каменной кладки внутри помещения, полностью воссоздана кладка оконных проемов.

????Каменная церковь во имя апостола и мученика, архидиакона Стефана, построена в 1403/1404 (по списку П3Л – в 1404-1405) годах при игуменстве Карпа Черноризца. По данным археологических исследований 1974 года, при вскрытии культурного слоя к северо-западу от существующей церкви, обнаружен фундамент первоначальной постройки, датированной XV веком и атрибутированной как первая Стефановская церковь 1403/1404 годов.

В конце XVII в. церковь перестроена заново на прежнем месте и освящена в 1713 году. Интерьер второго яруса церкви состоит из высокого двухсветного четверика, алтаря и трапезной. В предмете охраны находятся все сохранившиеся архитектурные элементы интерьера четверика, среди них- каменная алтарная преграда с уникальными фресками архимандрита Зинона конца второй половины XX века. Помещениям трапезной и братского корпуса в ходе реставрации возвращены исторические планировки, нарушенные в позднее время.