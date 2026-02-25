 
Сводный военный оркестр 76-й дивизии ВДВ выступил с праздничным концертом в Социальном городке. ФОТО

В Социальном городке в Пскове прошел праздничный концерт сводного военного оркестра 104 гвардейского полка 76-й дивизии ВДВ. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, музыканты поздравили проживающих в пансионате пожилых людей с Днем защитника Отечества.

Фото здесь и далее:  Анна Тягунова / ПЛН

Открыла мероприятие директор Социального городка Ольга Семенкова. «Мы хотим сказать «спасибо» нашим ветеранам, нашим воинам, нашим мужчинам - всем, кого мы знаем, всем, кто оберегает нас, наш покой, нашу жизнь. Сегодня с нами оркестр 104 полка. Для нас честь приветствовать вас у нас, и мы всегда рады возможности быть зрителями и участниками таких событий», - сказала директор учреждения. 

 

Ольга Семенкова отметила, что в зале присутствуют ветераны. «К сожалению, в этот раз уже с нами нет участника Великой Отечественной войны. Но мы навсегда сохраним в памяти тех, кто подарил нам мир», - отметила она. 

Военный оркестр 76-й дивизии ВДВ под управлением дирижера Ильи Гавлюсева исполнил военные марши и вальсы, а также песни военных лет.

