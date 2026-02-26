 
Культура

Псковские библиотекари приняли участие в международном круглом столе

Сотрудники Централизованной библиотечной системы Пскова в рамках межрегионального онлайн-проекта с международным участием «Методическое: Чебоксары. Псков» выступили соорганизаторами дистанционного совещания под названием «Новые подходы и лучшие практики историко-патриотического просвещения детей и молодёжи и продвижения чтения документальной и художественной литературы о защитниках Отечества». 

Фото здесь и далее: Централизованная библиотечная система Пскова

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе, этот виртуальный круглый стол собрал 160 библиотекарей, педагогов и издателей из 43 городов, областей и республик России и Республики Беларусь, удостоенных почетного звания «Город трудовой доблести», «Город воинской славы» и «Город-герой».

Вместе с главным методистом Центральной городской библиотеки имени В. Маяковского города Чебоксары Татьяной Мироновой встречу вела заведующая библиотекой «Родник» имени С. А. Золотцева города Пскова Анна Дехтярь. 

С приветственным словом к участникам круглого стола обратилась директор Централизованной библиотечной системы Пскова Людмила Слабченко. 

Собравшиеся послушали 53 доклада, в том числе два доклада псковичей. Заведующая сектором социокультурных программ Библиотеки – Центра общения и информации имени И. Н. Григорьева Ольга Яковлева рассказала коллегам про опыт этой библиотеки по историко-патриотическому просвещению детей и молодёжи, а заместитель директора БЦО Светлана Ефимова выступила с докладом «Во славу павших, во имя живых: воспитание патриотизма у молодого поколения».

Участники круглого стола обменялись опытом, обсудили актуальные проблемы и новые формы историко-патриотической работы с юными читателями и пришли к соглашению, что миссия библиотекаря во все времени – воспитание гражданина и патриота. 
Кроме того, они запланировали следующую такую же онлайн-встречу уже в мае. 

