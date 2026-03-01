Памятник Афанасию Ордину-Нащокину намерены возвести в Пскове

Круглый стол по увековечению памяти уроженца псковской земли, выдающегося государственного деятеля, дипломата и экономиста Афанасия Ордина-Нащокина, прошёл в историко-краеведческой библиотеке Пскова имени Василёва. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в централизованной библиотечной системе Пскова.

Фото здесь и далее: Централизованная библиотечная система Пскова

В мероприятии приняли участие представители региональной власти, духовенства и банковских структур, ветераны пограничной службы, историки и краеведы, а также члены Псковского отделения Императорского православного палестинского общества (ИППО), сотрудники Псковского музея-заповедника, музея-заповедника «Изборск» и централизованной библиотечной системы Пскова.

Участники мероприятия начали с того, что посмотрели снятый ещё в 2012 году документальный фильм про А.Л. Ордина-Нащокина, а также видеоприветствие председателя Санкт-Петербургского морского собрания Сергея Ирютина, который заверил их в том, что морское собрание будет всячески способствовать увековечению и прославлению деятельности человека, который стоял у истоков создания русского флота.

После этого к собравшимся обратился руководитель Псковского отделения Императорского православного палестинского общества, экс-губернатор Владислав Туманов. Он ещё раз подчеркнул важность фигуры Ордина-Нащокина, который был и «великих посольских дел оберегатель», и воевода, и дипломат, и разведчик, и экономист. Помимо этого, он напомнил, что по некоторым свидетельствам Ордин-Нащокин родился в 1606 году, а это значит, что нынче мы отмечаем 420 лет со дня его рождения, что обязывает его земляков воздать должное этой недооценённой личности.

Затем член Псковского отделения ИППО Сергей Савин рассказал о деятельности Общественного совета по увековечиванию памяти А.Л. Ордина-Нащокина с 2012-го по 2020-й годы, которая была приостановлена пандемией. Благодаря стараниям совета в регионе были установлены три бюста Ордину-Нащокину (в Крыпецком монастыре, в Опочке и в Кривске), была выпущена медаль с цитатой Афанасия Лаврентьевича («Я не хочу только кормиться от моей Родины, я сам хочу её кормить»), вышли посвящённые ему книги, в том числе в серии «Жизнь замечательных людей», было обустроено и проплачено место в сквере в начале улицы Леона Поземского в Пскове для установки памятника выдающему уроженцу псковской земли.

Однако главная цель поборников увековечения памяти Ордина-Нащокина в Пскове так и не достигнута: памятник ему в областном центре до сих пор не установлен. Поэтому член Псковского отделения Императорского православного палестинского общества архитектор-реставратор Игорь Лагунин представил собравшимся проект резолюции круглого стола, в которой его участники обязуются возобновить деятельность Общественного совета по увековечению памяти А.Л. Ордина-Нащокина, разработать программу соответствующих мероприятий по анализу и осмыслению его роли и вклада в становление российского государства, а также ходатайствовать перед правительством Псковской области о создании оргкомитета по увековечиванию памяти Ордина-Нащокина в виде монумента «общегосударственного значения».

Все участники круглого стола поддержали эту резолюцию, а Владислав Туманов подытожил заседание фразой: «Памятнику быть!».