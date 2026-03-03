Там, где повсюду Пушкин: выставка о «Михайловском» открылась в Карелии

В Карелии, в Городском выставочном зале в Петрозаводске открылась выставка о Государственном музее-заповеднике «Михайловское», каким его увидели художники — участники пленэра в пушкинском Святогорье.

На одной из афиш выставки — «Остров уединения» в мемориальной усадьбе «Михайловское» на картине Юлии Коросовой

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», новая выставка называется «Путешествие в Пушкиногорье». На ней представлены работы художников из разных городов северо-запада России. Среди них — Нелли Григорьева, Юлия Коросова, Маргарита Пермякова и Валентин Чекмасов из Петрозаводска, пскович Геннадий Алексеев, а также Мария Савельева из Подпорожья Ленинградской области и Алёна Няттиева из карельской Сегежи, которые сейчас учатся на кафедре технологии, изобразительного искусства и дизайна в Петрозаводском госуниверситете.

«Живописцев и графиков разных поколений, работающих в разных техниках и стилевых направлениях, объединило чувство родства, рождённое пушкинской поэзией, пушкинским словом и пушкинским мироощущением, — делится своими впечатлениями о «Михайловском» Нелли Григорьева. — Заповедник дарит удивительное чувство погружения в пушкинскую эпоху. Здесь всё напоминает о поэте, всё пронизано его бессмертным духом. Порою кажется, что вот-вот вдали промелькнёт фигурка всадника в крылатке, спешащего из Михайловского в Тригорское, прозвучит звук охотничьего рожка за ближайшим холмом, вспугнёт стаю уток оружейный выстрел… Здесь повсюду Пушкин: живёт, прогуливается, встречается с друзьями, пребывает в радости и печали, очарованный и меланхоличный, постоянно влюблённый, неугомонный и очень-очень живой. Любой гость заповедника неминуемо смотрит на всё глазами поэта, мыслит его образами, предаётся историческим воспоминаниям и ассоциациям, что создаёт удивительное ощущение путешествия во времени. Редкий музей даёт такую полноту присутствия литературного гения...»

Планируется, что выставка «Путешествие в Пушкиногорье» будет работать в Петрозаводске до конца марта.

Напомним, что Пушкинский заповедник в течение многих лет проводил пленэры, в том числе международные, для профессиональных живописцев и графиков. Художественный проект «Пушкиногорье» стартовал в 2010 году; до этого времени в «Михайловском» проходили либо студенческие практики (Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина и Московского госуниверситета печати), либо персональные пленэры художников — давних друзей заповедника. Участниками этих пленэров были живописцы и графики из разных городов России, а также из Украины, Белоруссии, Эстонии, Финляндии, Китая. Работы, которые передали эти художники в дар музею, сейчас регулярно представляют «Михайловское» в экспозициях не только в Пушкиногорье, но и по всей стране, а также за её пределами, рассказали в музее.