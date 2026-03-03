 
Культура

Псков в апреле станет центром притяжения любителей современного танца

0

В Пскове проходит фестиваль-лаборатория «Проекция», объединяющий профессионалов, молодежь и всех ценителей танца. 25 апреля в Псковской областной филармонии состоятся бесплатные показы танцевальных спектаклей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре молодежи и общественных инициатив Псковской области.

Псковичи увидят работы театра современного танца «Каннон данс», лауреата Молодежной премии правительства Санкт-Петербурга и шестикратного номинанта «Золотой маски». Артисты musicAeterna Dance покажут спектакль «Нэрсэдер», получивший признание на фестивале «Прикосновение».

Также зрители увидят постановки Ksenia Mickheeva Project — многократного номинанта на «Золотую маску» и лауреата «Золотого софита».

Кроме того, будут показаны работы профессиональных хореографов: Елизаветы Некрасовой и Ирины Захваткиной, Елизаветы Шульгиной и Алины Зайцевой.

Завершением проекта станет конкурс молодых исполнителей современного танца, который состоится 26 апреля в Псковской областной филармонии. 

Бесплатные пригласительные билеты можно будет получить в кассе БКЗ с 10 марта.

Отдельный блок фестиваля –  мастер-классы для танцоров:

  • 21 и 22 марта — танцевальная лаборатория под руководством Ивана Сачкова, преподавателя программы «Искусство современного танца» Санкт-Петербургской консерватории. Иван поделится современными техниками и подходами к партнерскому взаимодействию, расскажет о пластике и возможностях совместного движения.
  • 24 и 25 апреля — лаборатория от Ксении Семеновой, хореографа Новой сцены Александринского театра. Ее мастер-классы помогут развить техническое мастерство и творческую гибкость через импровизацию.
  • 24 апреля также пройдут мастер-классы от экс-артистки Ksenia Miheeva Project Елизаветы Шульгиной. Участники изучат технику и качество движения, а также работу с лексикой и текстурами.
  • 25 апреля Алина Зайцева представит мастер-классы по импровизации и развитию танцевального языка.

Мероприятие проводится при поддержке министерства молодежной политики Псковской области. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026