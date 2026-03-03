Псков в апреле станет центром притяжения любителей современного танца

В Пскове проходит фестиваль-лаборатория «Проекция», объединяющий профессионалов, молодежь и всех ценителей танца. 25 апреля в Псковской областной филармонии состоятся бесплатные показы танцевальных спектаклей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре молодежи и общественных инициатив Псковской области.

Псковичи увидят работы театра современного танца «Каннон данс», лауреата Молодежной премии правительства Санкт-Петербурга и шестикратного номинанта «Золотой маски». Артисты musicAeterna Dance покажут спектакль «Нэрсэдер», получивший признание на фестивале «Прикосновение».

Также зрители увидят постановки Ksenia Mickheeva Project — многократного номинанта на «Золотую маску» и лауреата «Золотого софита».

Кроме того, будут показаны работы профессиональных хореографов: Елизаветы Некрасовой и Ирины Захваткиной, Елизаветы Шульгиной и Алины Зайцевой.

Завершением проекта станет конкурс молодых исполнителей современного танца, который состоится 26 апреля в Псковской областной филармонии.

Бесплатные пригласительные билеты можно будет получить в кассе БКЗ с 10 марта.

Отдельный блок фестиваля – мастер-классы для танцоров:

21 и 22 марта — танцевальная лаборатория под руководством Ивана Сачкова, преподавателя программы «Искусство современного танца» Санкт-Петербургской консерватории. Иван поделится современными техниками и подходами к партнерскому взаимодействию, расскажет о пластике и возможностях совместного движения.

24 и 25 апреля — лаборатория от Ксении Семеновой, хореографа Новой сцены Александринского театра. Ее мастер-классы помогут развить техническое мастерство и творческую гибкость через импровизацию.

24 апреля также пройдут мастер-классы от экс-артистки Ksenia Miheeva Project Елизаветы Шульгиной. Участники изучат технику и качество движения, а также работу с лексикой и текстурами.

25 апреля Алина Зайцева представит мастер-классы по импровизации и развитию танцевального языка.

Мероприятие проводится при поддержке министерства молодежной политики Псковской области.