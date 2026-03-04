Российский актер театра Сергей Чонишвили озвучил экскурсию по макету Пскова XVII века

Актер озвучки Сергей Чонишвили теперь проводит экскурсии по экспозиции «Историческая топография Пскова XVI-XVII вв.» – его голосом озвучена аудиоэкскурсия по макету Пскова XVII века, которую могут услышать все посетители новой экспозиции Поганкиных палат. Голос телеканала СТС теперь увлеченно рассказывает о жизни Пскова в XVI-XVII веке, развитии городского строительства и архитектурных жемчужинах города в эпоху его расцвета, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: chonishvili.com

Актер оставил свой след во всех сферах современной культуры. Его голосом говорят Вин Дизель и Хавьер Бардем в дублированных фильмах, Кратос в видеоиграх God of War, все персонажи мультсериала «Бивис и Баттхед» и многие другие герои фильмов и игр. Сам Сергей Чонишвили играл во многих театральных постановках, кино и сериалах, озвучивает документальные фильмы и аудиокниги.

Фото: Псковский музей-заповедник

Аудиоэкскурсия по макету начинается с наступлением «ночи» в экспозиции. Музей приглашает желающих услышать знаменитый баритон на улице Некрасова, дом 7. А в выходные пройдут сборные экскурсии по экспозиции.

Записаться можно по телефону: +78112331603.