В Пскове наградили победителей конкурса «Молодые дарования России»

Награды победителям общероссийского конкурса «Молодые дарования России» и конкурса на присуждение премии «Юные дарования Псковщины» вручили в концертном зале Псковского областного колледжа искусств имени Николая Римского-Корсакова, сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже.

Церемонию награждения провела министр культуры Псковской области Илианна Петрова, поздравив учащихся детских музыкальных школ, школ искусств Пскова и области, а также студентов колледжа. 

По традиции, после награждения состоялся концерт солистов, в котором выступили победители конкурсов: Артур Шайдаров (ПОКИ), Таисия Роженкова (ДМШ №1 Пскова), Екатерина Петрова (ДШИ Невеля), Алексей Колосов (ДМШ №1 Пскова), Мария Богомолова (ДМШ №1 города Великие Луки), Михаил Федотов (ДМШ №4 Пскова), Анна Сергеева (ПОКИ), Никита Кириллов, (ДШИ поселка Дедовичи), Иван Смородин, Мария Богомолова (ДМШ №1 города Великие Луки), Мария Абабкова, (ДМШ №1 Пскова),  Глеб Семёнов (ДМШ №1 Пскова), Ариана Ампар (ДМШ №1 Пскова), Ламара Арушанян (ДМШ №1 Пскова), Анастасия Макарова (ДШИ поселка Бежаницы), Елизавета Слезкина (ДМШ № 1 Пскова), дуэт баянистов «Фан-Баян», Арина Ильинова (ПОКИ), Дарья Голубкова (ДШИ поселка Пустошка).

«Поздравляем победителей и желаем, чтобы каждый день был наполнен радостью, новыми идеями, творческими победами и яркими открытиями!» - добавили в колледже.
