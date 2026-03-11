Великолукский театр приступил к работе над «Укрощением строптивой»

В Великолукском драматическом театре начались репетиции спектакля «Укрощение строптивой» по мотивам пьесы Уильяма Шекспира, сообщили Псковской Ленте Новостей в театре.

Фото: Великолукский драматический театр / ВКонтакте

Режиссер - постановщик - Виктория Луговая

Художник - постановщик - Анастасия Гринь

Художник по свету - Андрей Козлов

Хореограф - Павел Рябов

«Поздравляем творческую группу и артистов с началом работы! Пусть процесс создания будет увлекательным и продуктивным!» - отметили в театре.

Премьера спектакля состоится в апреле 2026 года.