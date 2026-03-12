Муниципальный этап конкурса юных чтецов прошел в Новоржевском округе

Муниципальный этап всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика‑2026» прошёл в читальном зале Новоржевской районной библиотеки 11 марта, сообщается на странице главы Новоржевского муниципального округа Любови Трифоновой в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Любовь Трифонова / «ВКонтакте»

«Главная цель этого замечательного мероприятия было пробудить и укрепить интерес школьников к чтению, открыть для них безграничный мир литературы, научить ценить силу слова и красоту родного языка. И, судя по уровню выступлений наших чтецов из Новоржевской и Выборской школ, конкурс полностью справился с этой задачей», - сообщила Любовь Трифонова.

Она отметила, что участники читали отрывки из произведений русской литературы XVIII–XXI веков. Жюри оценивало не только грамотную речь и чёткую дикцию, но и умение расставить логические ударения и паузы, правильно выбрать текст, а главное — способность эмоционально и интеллектуально воздействовать на слушателей.

Победители муниципального этапа:

Владислав Михайлов (Новоржевская средняя школа, 11 класс), руководитель Татьяна Ефимова;

Мария Алексеева (Новоржевская средняя школа, 10 класс), руководитель Ирина Матвеева;

Валерия Торощина (Новоржевская средняя школа, 7 класс), руководитель Евгения Дмитриева.

Призёры конкурса:

Софья Никандрова (Новоржевская средняя школа, 5 класс), руководитель Татьяна Ефимова;

Александр Кузнецов (Выборская средняя школа, 5 класс), руководитель Наталья Кузнецова.