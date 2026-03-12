Муниципальный этап конкурса юных чтецов прошел в Новоржевском округе

Муниципальный этап всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика‑2026» прошёл в читальном зале Новоржевской районной библиотеки 11 марта, сообщается на странице главы Новоржевского муниципального округа Любови Трифоновой в соцсети «ВКонтакте».
Фото: Любовь Трифонова / «ВКонтакте»
Она отметила, что участники читали отрывки из произведений русской литературы XVIII–XXI веков. Жюри оценивало не только грамотную речь и чёткую дикцию, но и умение расставить логические ударения и паузы, правильно выбрать текст, а главное — способность эмоционально и интеллектуально воздействовать на слушателей.
Победители муниципального этапа:
- Владислав Михайлов (Новоржевская средняя школа, 11 класс), руководитель Татьяна Ефимова;
- Мария Алексеева (Новоржевская средняя школа, 10 класс), руководитель Ирина Матвеева;
- Валерия Торощина (Новоржевская средняя школа, 7 класс), руководитель Евгения Дмитриева.
Призёры конкурса:
- Софья Никандрова (Новоржевская средняя школа, 5 класс), руководитель Татьяна Ефимова;
- Александр Кузнецов (Выборская средняя школа, 5 класс), руководитель Наталья Кузнецова.
