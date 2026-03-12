 
Муниципальный этап конкурса юных чтецов прошел в Новоржевском округе

Муниципальный этап всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика‑2026» прошёл в читальном зале Новоржевской районной библиотеки 11 марта, сообщается на странице главы Новоржевского муниципального округа Любови Трифоновой в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Любовь Трифонова / «ВКонтакте»

«Главная цель этого замечательного мероприятия было пробудить и укрепить интерес школьников к чтению, открыть для них безграничный мир литературы, научить ценить силу слова и красоту родного языка. И, судя по уровню выступлений наших чтецов из Новоржевской и Выборской школ, конкурс полностью справился с этой задачей», - сообщила Любовь Трифонова.

Она отметила, что участники читали отрывки из произведений русской литературы XVIII–XXI веков. Жюри оценивало не только грамотную речь и чёткую дикцию, но и умение расставить логические ударения и паузы, правильно выбрать текст, а главное — способность эмоционально и интеллектуально воздействовать на слушателей.

Победители муниципального этапа:

  • Владислав Михайлов (Новоржевская средняя школа, 11 класс), руководитель Татьяна Ефимова;
  • Мария Алексеева (Новоржевская средняя школа, 10 класс), руководитель Ирина Матвеева;
  • Валерия Торощина (Новоржевская средняя школа, 7 класс), руководитель Евгения Дмитриева.

Призёры конкурса:

  • Софья Никандрова (Новоржевская средняя школа, 5 класс), руководитель Татьяна Ефимова;
  • Александр Кузнецов (Выборская средняя школа, 5 класс), руководитель Наталья Кузнецова.
«От всей души поздравляю победителей и призёров! Вы продемонстрировали не только высокий уровень мастерства, но и искреннюю любовь к литературе. Спасибо педагогам и родителям, которые поддерживали ребят на каждом этапе. Победители в конце марта отправятся представлять наш округ на областном этапе конкурса в городе Пскове. Желаю им удачи, уверенности и новых творческих побед! Пусть ваше выступление станет достойным отражением таланта и потенциала молодёжи Новоржевского округа», - подытожила Любовь Трифонова.
