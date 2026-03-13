Закликать весну начали в «Михайловском»

В преддверии дня весеннего равноденствия (в этом году — 20 марта) и тематически связанного с ним праздника «Сóроки» из народного календаря (22 марта) в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» можно побывать на необычной экскурсии. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, эта тематическая экскурсия называется «Сóроки — закликание весны». В музее «Пушкинская деревня» в Бугрово её проводят в течение нескольких дней и после праздника обычно уже не повторяют.

Участники программы смогут узнать о том, чем жила крестьянская усадьба в первые дни нового земледельческого года, и о том, как в Святогорье встречали весну. Гостям музея расскажут о бытовавших в пушкинские и допушкинские времена обрядах. Они услышат фольклорные заклички, разучат игры, в которые играли и дети, и взрослые, а ещё вместе с экскурсоводом вспомнят стихи Пушкина о победе весны над зимой.

«Старинные святогорские “Сóроки“ — богатый на обычаи праздник, — рассказали в музее. — Чтобы сорок птиц, которые “летят из-за моря и несут тепло на крыльях“, не пролетели мимо, в деревнях было принято петь особые песни, вязать из соломы фигурки птиц с распушёнными хвостами и печь булочки в виде жаворонков или тетёрок с глазами-изюминами. Всё это мог видеть и слышать Пушкин, несколько лет проживший в родовом имении в псковской глубинке».

В «Михайловском» добавили, что Русская православная церковь 22 марта отмечает память Сорока Севастийских мучеников. Возможно, именно по их числу, а ещё — по воображаемому числу возвращающихся к родным местам птиц название праздника произносится с ударением на первый слог.

«Пушкинская деревня», где проводят экскурсию «Сороки — закликание весны» на картине Ольги Тихоновой «Деревенский пейзаж с колодцем» (2003) из фондов «Михайловского»

Подробнее о тематической экскурсии, в том числе о времени её проведения и продолжительности сеансов, о возможном количестве участников, о возрастных рекомендациях для экскурсантов и других важных организационных моментах можно узнать на официальном сайте «Михайловского».