Лекция о скрытых смыслах фильма «Курьер» пройдёт в Пскове

В Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова 14 марта пройдёт бесплатная лекция, посвящённая повести и фильму Карена Шахназарова «Курьер» (1986). Лектор — Анастасия Иванова, педагог, филолог, выпускница отдела дополнительного образования Московской Духовной Академии, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

Встреча будет посвящена поиску ответов на вопросы, которые часто возникают в моменты жизненных неурядиц. «За что мне это?» – такую реакцию нередко вызывают неприятности, непонимание близких или появление «трудного» человека в окружении. Однако лектор предложит участникам сместить фокус и переформулировать запрос: не «зачем» со мной это происходит, а «для чего».

На примере сюжета картины «Курьер», вышедшей в 1986 году и моментально ставшей голосом поколения, слушатели попробуют разобраться в разнице этих, казалось бы, синонимичных вопросов. Спикер также затронет неочевидную трактовку образа главного героя – курьера, – рассмотрев его роль не только в бытовом, но и в духовном, метафорическом смысле.

Мероприятие начнётся в 13:00 по адресу: улица Профсоюзная, 2. Вход на лекцию свободный, но слушателям рекомендовано заранее зарегистрироваться на официальном сайте молодежного центра.

