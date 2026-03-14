Читатели Историко-краеведческой библиотеки Пскова окунулись в Чудозерье

Во второй день XVI Василевских чтений в Историко-краеведческой библиотеке Пскова имени И.И. Василёва на площади Ленина прошло мероприятие под названием «Окунись в Чудозерье!», организованное культурным сообществом Гдовского муниципального округа, сообщили Псковской Ленте Новостей в централизованной библиотечной системе Пскова.

Фото: централизованная библиотечная система Пскова

В этот день в библиотеке звонили настоящие колокола, читателей угощали гдовскими пирогами и предлагали им поудить рыбу или примерить шелом русского воина из дружины Александра Невского, а в актовом зале было столько народу, что пришлось принести туда стулья из других помещений и всё равно всем места не хватило и люди стояли в фойе.

Открывая этот праздник, директор централизованной библиотечной системы города Пскова Людмила Слабченко сказала, что сама очень любит Чудское озеро и каждые две недели ездит туда порыбачить. А глава Гдовского муниципального округа Вера Алексеева заявила, что вместе с ней в Псков приехала большая команда людей с горящими глазами, которые поставили перед собой «амбициозную цель» – влюбить псковичей в гдовскую землю и побудить тех, кто там ещё не был, обязательно приехать к ним в гости.

Директор национального парка «Себежский» Надежда Подоплекина добавила к этому, что в Гдовский район можно приехать не только в гости, но и на постоянное местожительство, потому что там есть чем заниматься и куда применить свои таланты. Доказательством тому, по её словам, служат сразу несколько частных музеев, которые были созданы на гдовской земле в том числе приезжими людьми: «А это значит, что там есть возможности для развития и вдохновения».

Надежда Подоплекина также поздравила Историко-краеведческую библиотеку с годовщиной новоселья и со 190-летием Ивана Василёва, имя которого это учреждение носит, и подарила Василёвке изданные парком «Себежский» научные книги. В ответ Людмила Слабченко вручила почётным гостям из Гдовского округа изданные централизованной библиотечной системой Пскова путеводитель по пушкинским местам Пскова.

От лица русских православных людей, живущих в Гдовском округе, читателей библиотеки поприветствовал иеромонах Иннокентий.

Праздничный концерт начался с выступления Тётушки Чудозерихи с маленькими «уховарами» и «ухоедами», которые презентовали псковичам новый гдовский бренд – «Чудозерье». Собравшиеся в библиотеке также послушали музыку в исполнении учеников и выпускников Гдовской музыкальной школы.

Вслед за этим директор Гдовского музея истории края и Почётный житель Гдова Надежда Сингатуллова объяснила псковичам, чем интересен и славен Гдовский округ и как на занятия и быт живущих там людей повлияло Чудское озеро и близость к государственной границе. И почему «снеток подложил свинью» гдовичам и уже не ловится в таких количествах, как раньше, из-за чего проиграл Чудозерью при выборе местного бренда.

Директор «Музея Ледовое побоище. Самолва» Татьяна Наместникова в свою очередь рассказала, как создавался этот уже прославившийся на всю Россию музей, какие ценные экспонаты есть в его коллекции, и кто из известных людей любит там бывать, воздавая должности энтузиазму и кропотливому труду его сотрудников.

Доклад отца Сергия Олисова, настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Кярово был посвящён личности Петра Коновницына, родовое имение которого находилось в этой деревне и который там и был похоронен. Отец Сергий подробно рассказал о жизненном подвиге родившегося на псковской земле прославленного военного и государственного деятеля, искренне восхищаясь многочисленными добродетелями этого человека, который и в личной жизни является достойнейшим примером, и на службе Отечеству всегда прежде всего заботился о благе Родины. Например, став военным министром, Пётр Коновницын сэкономил государство 6% годового бюджета русской армии, подчеркнул докладчик и посоветовал всем молодым людям делать жизнь с Петра Петровича и попытаться повторить его нравственный подвиг истинного гражданина и примерного семьянина.

Выступление настоятеля храма Покрова в деревне Кярово завершилось под звон колоколов из фойе библиотеки, после чего псковичей пригласили принять участие в мастер-классах, поиграть в исторические игры, отведать гдовских угощений и даже попробовать выудить золотую рыбку.

Хозяйка Музея рыбацкого края «Самолвовский амбар» Вера Нилова, кроме того, спела псковичам старинную гдовскую колыбельную, покачивая на коленях плетёную из бересты люльку. А среди жителей Пскова, которые пришли на праздник в библиотеку, нашлись и уроженцы Гдовского района, которых самих когда-то качали в такой же люльке под такую же песню (это краевед, библиотекарь и экскурсионный методист Светлана Тимофеева).

Напомним, что организатором XVI Василевских чтений является Централизованная библиотечная система Пскова. Они проходят при поддержке Управления культуры Администрации города Пскова, а также Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, Государственного архива Псковской области, Археологического центра Псковской области и учреждения дополнительного образования «Лидер».