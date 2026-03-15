Фольклорный клуб «Забава Опочецкая» выступит в Кремлёвском дворце

Семейный фольклорный клуб «Забава Опочецкая» стал обладателем гран-при Всероссийского конкурса «Счастливая звезда» в номинации вокальное творчество. Об этом сообщили в администрации Опочецкого муниципального округа.

В качестве подарка коллектив получил приглашение на выступление в Государственный Кремлёвский дворец на ежегодный гала-концерт «Дети Победы. Дети России», который пройдет в мае этого года.

Руководителем клуба является Юлия Моргунова.