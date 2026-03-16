 
Культура

Невельский «Дом-утюг» украсят «кошки в окошке»

0

Нестандартный способ реставрации для разрушающегося в городе исторического «Дома-утюга» представили на детской художественной выставке, которая проходит в Невельском районном доме культуры. Воспитанники детских садов совершили настоящее путешествие в «мир доброты, красоты и фантазии», сообщили Псковской Ленте Новостей в городском детском саду №11 «Буратино».

Фото здесь и далее: Елена Птица (Скворцова) / «ВКонтакте»

Следующим шагом планируется закрыть окна разрушающегося здания данными картинами.

 

Один из старейших сохранившихся домов Невеля – «Дом-Утюг» или «Дом пяти углов». Здание обладает уникальными архитектурными особенностями, является образцом провинциального стиля, характерного для губернской и уездной архитектуры Западной России.

Такие здания с кирпичным ажуром по фасаду строились и в Витебске, и в других городах Витебской губернии (на момент постройки дома Невель являлся уездным городом этой губернии).

 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026