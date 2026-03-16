Невельский «Дом-утюг» украсят «кошки в окошке»

Нестандартный способ реставрации для разрушающегося в городе исторического «Дома-утюга» представили на детской художественной выставке, которая проходит в Невельском районном доме культуры. Воспитанники детских садов совершили настоящее путешествие в «мир доброты, красоты и фантазии», сообщили Псковской Ленте Новостей в городском детском саду №11 «Буратино».

Фото здесь и далее: Елена Птица (Скворцова) / «ВКонтакте»

Следующим шагом планируется закрыть окна разрушающегося здания данными картинами.

Один из старейших сохранившихся домов Невеля – «Дом-Утюг» или «Дом пяти углов». Здание обладает уникальными архитектурными особенностями, является образцом провинциального стиля, характерного для губернской и уездной архитектуры Западной России.

Такие здания с кирпичным ажуром по фасаду строились и в Витебске, и в других городах Витебской губернии (на момент постройки дома Невель являлся уездным городом этой губернии).