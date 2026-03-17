Псковские педагоги побывали в «дворянской гостиной» Пушкинского заповедника

Работники школьных и дошкольных образовательных учреждений — члены Псковского отделения АНО «Центр содействия социальным и благотворительным проектам “Огонёк добра“» побывали на программе «В гостиной истинно дворянской…», разработанной в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в музее, уточнив, что программу для «огоньковцев» организовали в Пскове, в исторической усадьбе Беклешова (Георгиевская, 4), где работает постоянное представительство музея-заповедника в областном центре.

Сотрудник музея Юлия Марская рассказала своим слушателям о светских развлечениях пушкинского XIX столетия: о «языке цветов», которым активно пользовались на балах и раутах, об играх в фанты и шарадах. Помимо того, руководитель псковского представительства «Михайловского» провёл для них презентацию актуальных музейных программ, выставок и экскурсий, которые педагоги со своими подопечными могут посетить в самóм музее-заповеднике, в Пушкиногорье, и заверил их в готовности к долгому и плодотворному сотрудничеству.