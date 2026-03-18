 
Культура

Лекция «Пушкинский заповедник в 30-е годы» состоится в Пскове

Лекция состоится в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова 19 марта в 12.00. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, старший научный сотрудник музея-заповедника «Михайловское» Лаура Пурвинь расскажет о заповеднике в 30-е годы — важном этапе в его истории. 

«Как осуществлялось экскурсионное обслуживание в первые годы советской власти? Кто руководил музеем? Какое значение играл Пушкин для жителей новой страны? И это далеко не все вопросы, на которые ответит Лаура Владимировна», - анонсировали в библиотеке. 

Начало в 12.00 в актовом зале библиотеки. Вход свободный. 

На лекцию необходимо зарегистрироваться в группе библиотеки в соцсети «ВКонтакте». 

