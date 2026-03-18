 
Культура

Акция «Веди родителей в музей» стартует в Пскове на выходных

0

В Псковском музее-заповеднике уже в эти выходные стартует всероссийская акция «Веди родителей в музей». Если ребенок приобрел билет на экскурсию по Пушкинской карте, то родитель вместе с ним можете посетить событие за половину от его стоимости. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В программах музея: 

  • Сборная экскурсия по Поганкиным палатам — 21 и 22, 28 и 29 марта, 4 и 5 апреля в 12:00 и 16:00. Телефон для записи: +7 (8112) 331-603;
  • Обзорная экскурсия по Палатам у Сокольей башни —  21 и 28 марта в 13:00. Телефон для записи: +7 (8112) 331-390 (добавочный 1);
  • Обзорная экскурсия по Двору Постникова — 21 марта в 13:00. Телефон для записи: +7 (8112) 292-259.
  • Сборная вечерняя экскурсия по Кремлю — 27 марта в 18:00;
  • Сборная интерактивная экскурсия «На службе государевой» — 29 марта в 13:00;
  • Сборная экскурсия «Все о Кремле» — 4 апреля 14:00;
  • Сборная экскурсия по Кремлю — 5 апреля в 12:00. Телефон для записи: +7 (8112) 331-065.
Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026