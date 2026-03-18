Акция «Веди родителей в музей» стартует в Пскове на выходных

В Псковском музее-заповеднике уже в эти выходные стартует всероссийская акция «Веди родителей в музей». Если ребенок приобрел билет на экскурсию по Пушкинской карте, то родитель вместе с ним можете посетить событие за половину от его стоимости. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.
В программах музея:
- Сборная экскурсия по Поганкиным палатам — 21 и 22, 28 и 29 марта, 4 и 5 апреля в 12:00 и 16:00. Телефон для записи: +7 (8112) 331-603;
- Обзорная экскурсия по Палатам у Сокольей башни — 21 и 28 марта в 13:00. Телефон для записи: +7 (8112) 331-390 (добавочный 1);
- Обзорная экскурсия по Двору Постникова — 21 марта в 13:00. Телефон для записи: +7 (8112) 292-259.
- Сборная вечерняя экскурсия по Кремлю — 27 марта в 18:00;
- Сборная интерактивная экскурсия «На службе государевой» — 29 марта в 13:00;
- Сборная экскурсия «Все о Кремле» — 4 апреля 14:00;
- Сборная экскурсия по Кремлю — 5 апреля в 12:00. Телефон для записи: +7 (8112) 331-065.