Псковский и краснодарский колледжи имени Римского-Корсакова договорились сотрудничать

Договор о сотрудничестве заключили Псковский областной колледж искусств имени Николая Римского-Корсакова и Краснодарский музыкальный колледж имени Николая Римского-Корсакова, сообщили Псковской Ленте Новостей в псковском колледже.

Договор подписали директора двух образовательных учреждений: Зинаида Иванова из Пскова и Юрий Николенко из Краснодара.

Уже в ближайшее время два ссуза будут сотрудничать в сфере образовательной и творческой деятельности, а также в сфере использования передового опыта и внедрения научных, методических разработок в учебный процесс, установления академических, научных и культурных связей между педагогами и студентами.

Согласно договору колледжи намерены осуществлять обмен методическим и творческим опытом.

«Подписание договора о сотрудничестве открывает новые перспективы для дальнейшего укрепления профессионального взаимодействия двух учебных заведений, имеющих богатое историческое наследие и музыкальные традиции. Договор является важным этапом взаимовыгодного сотрудничества, способствующего улучшению качества музыкального образования и укреплению культурных связей регионов России», - отметили в псковском колледже.

Ранее Псковский музей-заповедник и Краснодарский музыкальный колледж имени Николая Римского-Корсакова заключили соглашение о сотрудничестве.