Фольклор как основа музейных программ станет темой телемоста между «Михайловским» и Ульяновском

В рамках работы представительства Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в Ульяновской области завтра, 20 марта, состоится телемост «Фольклор как важная составляющая работы музеев».

Фольклорные программы музея-заповедника «Михайловское» востребованы среди туристов и жителей региона. Фото Натальи Алексеевой, музей-заповедник «Михайловское»

Как пояснили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике, коллеги из Ульяновска соберутся на встречу в Историко-мемориальном центре-музее И. А. Гончарова.

Фольклорные программы — как театральные интерактивы, основанные на этнографическом материале, так и тематические экскурсии, а также музейные занятия и обучающие азам крестьянских ремёсел мастер-классы из цикла «Народная культура» — весьма и весьма востребованы у туристов, рассказали в «Михайловском». Кроме того, этнографический материал, а вслед за ним и образцы декоративно-прикладного и изобразительного искусства, созданные с использованием этномотивов, часто становятся тематической основой для успешных выставок и экспозиций. Этот опыт и намерены обсудить пушкиногорские музейщики с ульяновскими коллегами.

Планируется, что завтрашний телемост пройдёт в формате круглого стола. Из «Михайловского» в его программу включены выступления заместителя директора Пушкинского заповедника по музейной, научной и экскурсионной работе Елены Михайловой и руководителя отдела массовых мероприятий Ирины Егоровой.

«Ирина Викторовна — участница музейного ансамбля «Пушкинская деревня» и, главное, один из разработчиков подавляющей части сценариев для наших фольклорных программ, — пояснили в «Михайловском». — Именно эти программы сейчас используются в заповеднике как основной инструмент для популяризации богатого этнографического материала, часть которого дошла до нас не без участия Пушкина — будучи в михайловской ссылке двести лет назад, поэт услышал и собрал целую «тетрадку псковских песен, записанных с голоса...» , а также зафиксировал ряд литературных сюжетов».

Своим опытом проведения фольклорных интерактивов и работы по формированию этнографической коллекции музейного собрания поделятся и музейщики из Приволжья — сотрудники Ульяновского областного краеведческого музея имени И. А. Гончарова и Литературного музея «Дом Языковых».

В «Михайловском» напомнили, что виртуальное представительство Пушкинского заповедника в Ульяновской области было создано осенью 2018 года. В его активе — ряд выставочных проектов, более двадцати лекций, подготовленных и проведённых специалистами из Святогорья, телемосты в формате круглых столов и многое другое.