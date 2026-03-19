Детско-родительская акция для владельцев «Пушкинской карты» стартует в «Михайловском»

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» объявил об участии в весенней всероссийской акции «Веди родителей в музей, театр, концертный зал», сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Дети и взрослые в выставочном пространстве «Эмоции природы…», которое также участвует в весенней акции для владельцев «Пушкинской карты» и их родителей. Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Суть акции в том, что молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут не только бесплатно побывать в экспозициях, на экскурсиях, мастер-классах и музейных программах, но и получить скидку на покупку билетов для родителей. Для этого владельцу «Пушки» необходимо предъявить в кассе свой электронный билет, оплаченный картой на официальном сайте музея-заповедника. При этом также понадобятся документы, подтверждающие родство со взрослым, которого владелец карты берёт с собой. Акция стартует за неделю до начала весенних школьных каникул (в учебных заведениях, работающих по четвертям), в субботу, 21 марта, и продлится до конца этого учебного отдыха, то есть до 5 апреля включительно.

Полный перечень того, что музей предлагает владельцам «Пушкинской карты» и их родителям в ходе нынешней акции, можно найти на официальном сайте «Михайловского».