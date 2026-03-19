Новый мастер-класс «Бусы со вкусом» запустили в Псковском музее

Новый мастер-класс запустили в Детском музейном центре Псковского музея-заповедника. На нем участники изготавливают бусы из дидюль. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Участники проходят все этапы изготовления аутентичного женского украшения от формирования бусин из ткани, составления уникальной для каждой мастерицы композиции до декорирования готового изделия бисером, пуговицами, кружевом.

Также на мастер-классе всех познакомят с материалами, из которых с незапамятных времен изготавливали украшения, с историей возникновения бус и ожерелий, способами ношения, а также традициями предков, связанных с желанием женщин быть привлекательными.

Мастер-класс проводится в двух вариантах: традиционном (шитье) и упрощенном (склеивание).

Мероприятие проходит в Палате у Сокольей башни (Комсомольский переулок 7). Для участия необходима предварительная запись по телефону +78112331390.