 
Культура

Новый мастер-класс «Бусы со вкусом» запустили в Псковском музее

0

Новый мастер-класс запустили в Детском музейном центре Псковского музея-заповедника. На нем участники изготавливают бусы из дидюль. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Участники проходят все этапы изготовления аутентичного женского украшения от формирования бусин из ткани, составления уникальной для каждой мастерицы композиции до декорирования готового изделия бисером, пуговицами, кружевом.

 

Также на мастер-классе всех познакомят с материалами, из которых с незапамятных времен изготавливали украшения, с историей возникновения бус и ожерелий, способами ношения, а также традициями предков, связанных с желанием женщин быть привлекательными.

Мастер-класс проводится в двух вариантах: традиционном (шитье) и упрощенном (склеивание).

Мероприятие проходит в Палате у Сокольей башни (Комсомольский переулок 7). Для участия необходима предварительная запись по телефону +78112331390. 

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026